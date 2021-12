La definizione e la soluzione di: Tipo di carta usata dal salumiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEATA

Curiosità : Tipo di carta usata dal salumiere

gastronomica Peck ad opera di un salumiere di Praga. Nella prima metà del XX secolo, la cucina milanese attraversò un periodo di crisi, nei ristoranti, infatti ... Significato oleata

oleato1 agg. – Variante di oliato (più vicina alla forma lat. oleatus), spec. nella locuz. carta oleata, carta impregnata di cera, paraffina o altre sostanze atte a renderla impermeabile, usata soprattutto per avvolgere prodotti alimentari umidi o grassi. involgere in'v?ld?ere lat. involvere, der. di volvere 'girare', col pref. in- 'in-¹' coniug. come volgere. - ¦ v. tr. 1. circondare un oggetto con un altro, con la prep. in del secondo arg.: i. il prosciutto in carta oleata avvolgere, avvoltolare, non com. inviluppare, involtare, ravvolgere, ravvoltolare, rinvoltare, con carta Definizione Treccani

