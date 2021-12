La definizione e la soluzione di: Stabilito dal destino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FATALE

Curiosità : Stabilito dal destino

Destino (disambigua). Disambiguazione – "Sorte" rimanda qui. Se stai cercando l'omonima frazione di Moena, vedi Sorte (Moena). Con il termine destino ... Significato fatale

fatale agg. dal lat. fatalis, der. di fatum «fato, destino». – 1. occhi f., sguardo f., irresistibile. ? Accr. fatalóne (f. -a) (v.). ? Avv. fatalménte, per volere del fato, ineluttabilmente, e anche disgraziatamente, con effetti funesti: s’era fatale agg. dal lat. fatalis, der. di fatum 'fato, destino'. - 1. voluto dal fato e quindi che non può, o non poteva, essere evitato: era f. che andasse a finire così ineluttabile, inevitabile. predestinato, prescritto, scritto era s. così. 2. a. che ha conseguenze importanti: incontro f. Definizione Treccani

Altre definizioni con stabilito; destino; Come chi arriva prima dell orario stabilito : in __; Deviati dall'itinerario prestabilito ; Ordine stabilito tenendo conto dei capi; Oltrepassare il punteggio massimo stabilito , come in alcuni giochi; Voluto dal destino ; Se è nero, è clandestino ; L'inesorabile destino ; Così sono anche detti i segni del destino ; Cerca nelle Definizioni