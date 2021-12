La definizione e la soluzione di: Sono scritte in viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IS

Curiosità : Sono scritte in viso

Viso d'angelo è una miniserie televisiva italiana diretta da Eros Puglielli e trasmessa dal 28 ottobre al 18 novembre 2011 su Canale 5. Un individuo col ... Significato is

Neologismi (2015) Is Sigla di Islamic State, comunemente noto come Stato islamico (v.). ? Ban Ki-moon, il segretario generale (tra i 15 e i 40 anni) provenienti da famiglie senza speranza ai quali l'Is ha dato prospettive di sopravvivenza. (Roberto Saviano, Espresso, 3 dicembre 2015, p. 11, L'antitaliano rais ra'is s. m. dall'arabo ra'is 'capo'. - 1. nel mondo arabo, capo, comandante. 2. estens., pop. persona autorevole in un particolare ambiente: essere il r. del quartiere boss, capo, pop. capoccia, pop. capoccione, caporione, padrino, padrone, ras. Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; scritte; viso; O sono perpetui.... o invecchiano in un solo anno; sono le gobbe della Terra; Possono causare prurito; Lo sono le bombe; Le consonanti scritte in tema; Le consonanti scritte in luce; Sono scritte in nota; Le scritte sotto le foto; Può diventare ricco all improvviso ; La vergogna dipinta in viso ; A Treviso , sul Cagnan Grando, c è la loro festa; viso , volto; Cerca nelle Definizioni