La definizione e la soluzione di: O sono perpetui.... o invecchiano in un solo anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CALENDARI

Curiosità : O sono perpetui.... o invecchiano in un solo anno

alla Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso i voti perpetui in un istituto religioso." A chi è stato ordinato al diaconato, sia permanente ... Significato calendari

Neologismi (2008) calendarista s. m. e f. Chi ama posare per le fotografie pubblicate Maurizio Costanzo è riuscito a trovare il tempo per fare anche lui un calendario. Ora, perché la discussione si accendesse, era inevitabile che ci fosse qualcuno ad attaccare kalen'darjo s. m. dal lat. calendarium, der. di calendae 'primo giorno del mese' pl. calendari. - 1. tabella o albo in cui sono notati i giorni dell'anno con l'indicazione delle festività o altre informazioni ? almanacco, lunario, ant. taccuino. 2. estens. insieme delle attività Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; perpetui; invecchiano; solo; anno; sono le gobbe della Terra; Possono causare prurito; Lo sono le bombe; sono uguali in fondo; perpetui , imperituri, che durano per sempre; Interminabili, perpetui ; invecchiano in cantina; invecchiano negli armadi; Un isolo tto nello stretto di Bab el-Mandeb; Canta “Sono solo parole”; Si dice di un ricordo di cui resta solo una traccia; Esiste solo nelle fiabe; Con gli oli... fanno soldi; Fanno la guardia al Quirinale; Il decimo mese dell anno abbreviazione; Stanno in mezzo al coro; Cerca nelle Definizioni