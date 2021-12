La definizione e la soluzione di: Sono le gobbe della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MONTI

Curiosità : Sono le gobbe della Terra

di due gobbe egualmente sviluppate: il dromedario sembra infatti averne solo una, per estrema riduzione di quella anteriore. Tali appendici sono depositi ... Significato monti

Neologismi (2012) loc. s.le m. inv. (scherz.) Il tipico stile sobrio di Mario Monti, economista, docente, politico e uomo di governo. ? Con un prof che pretendeva attenzione, uno studio approfondito Adn Kronos.com, 29 dicembre 2011, News, Politica) • Monti a Bruxelles, Monti economista cattolico, Monti e il duello con Berlusconi, Monti e le teorie del web che lo vorrebbero una incappucciare der. di cappuccio², col pref. in-¹ io incappùccio, ecc.. - ¦ v. tr. 1. mettere un cappuccio sulla testa di una persona o di un animale: i. un condannato, un falcone. 2. fig. spec. della neve, coprire alture, monti e sim.: la neve incappuccia i monti ammantare, imbiancare, ricoprire. ¦ incappucciarsi v. rifl. 1. di persona, Definizione Treccani

