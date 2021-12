La definizione e la soluzione di: Lo sono le bombe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESPLOSIVE

Curiosità : Lo sono le bombe

"madre di tutte le bombe"). Questo renderebbe l'ordigno russo la più potente arma convenzionale (non nucleare) nel mondo, anche se le affermazioni fatte ... Significato esplosive

Significato esplosive

muto agg. lat. mutus, voce derivata da una radice onomatopeica mu che, come il gr. espressione muta più liquida (lat. muta cum liquida) per indicare i gruppi consonantici costituiti da un'esplosiva (p, b, t, d, k, g) o da una fricativa labiodentale (f, v) più una

