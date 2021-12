La definizione e la soluzione di: La sogna l universitario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAUREA

Curiosità : La sogna l universitario

di 18 anni. Edoardo, detto Dodo, è un docente universitario in erba che vive nella stessa casa con la dolce moglie Silvia e il padre Alberto, vecchio ... Significato laurea

làurea s. f. dal lat. (corona) laurea «(corona) d’alloro». – 1. quattro, cinque o sei anni, come il titolo di laurea vero e proprio); l. di primo livello (o di chi già dispone di un titolo di laurea di primo livello; tesi, esame, dissertazione laurea 'laurea s. f. dal lat. corona laurea 'corona d'alloro'. - 1. educ. riconoscimento ufficiale del compimento di un corso di studi universitario: conferire, prendere la l. diploma di laurea. ? titolo di studio. 2. estens., fam. l'esame stesso o la discussione della tesi tesi di laurea. Definizione Treccani

