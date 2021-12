La definizione e la soluzione di: Seduta comodamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SDRAIATA

Curiosità : Seduta comodamente

Sedgwick. La donna, seduta comodamente su un grande baule, indossa una calzamaglia nera, scollata, a maniche corte. Davanti a John, seduto per terra, si intravede ... Significato sdraiata

sdraiata s. f. der. di sdraiare, non com. – Lo sdraiarsi, lo stare sdraiato. ? Dim. sdraiatina, breve riposo. giù ant. giuso avv. lat. tardo iusum, deosum, dal class. deorsum. - 1. verso il basso, con verbi di stato e di moto: essere, andare, scendere, cadere lanciarsi, tuffarsi. 2. mettersi in posizione sdraiata: buttarsi g. sul letto adagiarsi, coricarsi, sdraiarsi, stendersi. alzarsi, mettersi in piedi, sollevarsi. 3 Definizione Treccani

Altre definizioni con seduta; comodamente; Non può mancare in una seduta spiritica; Lo è il ginocchio della donna seduta di Schiele; seduta del CSM in cui sono presenti tutti i membri; Immediatamente: seduta __; Il fachiro siede comodamente su di essi; Cerca nelle Definizioni