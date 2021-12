La definizione e la soluzione di: Rivelano... come siamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TEST

Curiosità : Rivelano... come siamo

Masema, restando poco favorevolmente impressionata, anche se le Sapienti rivelano l'idea proposta da Masuri di cercare di controllare Masema con un buon ... Significato test

tèst (raro tèsto o tèste) s. m. dall’ingl. test saggiare l’oro), che è dal lat. testu o testum «testo2» (pl. invar.; in passato, raram., tèsti). – Prova, saggio o esperimento, e anche mezzo o criterio di prova, di analisi e di test t?st s. m. dall'ingl. test 'prova, saggio', fr. ant. test 'vaso' usato dagli alchimisti per saggiare l'oro, dal lat. testu o testum 'coperchio o vaso di terracotta'. - 1 una condizione dell'organismo: t. di gravidanza accertamento, analisi, esame. ? Espressioni: test di Papanikolau esame delle cellule desquamate presenti in vagina, ideato dall Definizione Treccani

Altre definizioni con rivelano; come; siamo; I dispositivi che a scherma rivelano i colpi validi; rivelano sofferenza; rivelano un amore celato; Si rivelano al confessore; Vale come sopra; Recipiente come l obera; come la gola di chi ha bisogno di bere; Ha come simbolo la lettera F; Al punto... in cui siamo ; La fissiamo tutti dentro l’ascensore; La siamo noi, in un programma TV della Rai; Un film con Totò: siamo uomini o __; Cerca nelle Definizioni