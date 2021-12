La definizione e la soluzione di: Riservata a una ristretta cerchia di persorne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELITARIA

Curiosità : Riservata a una ristretta cerchia di persorne

Insieme a Michelangelo Rampulla e Massimo Taibi rientra nella ristretta cerchia dei portieri che sono riusciti a realizzare una rete su azione in Serie A. Aiutato ... Significato elitaria

elitista agg. e s. m. e f. der. del fr. élite (pl. m. -i), non com. – Che o chi ha una concezione elitaria della società o segue una politica elitaria: non condivido la sua visione eccessivamente elitista. Definizione Treccani

