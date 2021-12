La definizione e la soluzione di: Raffredda il motore dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RADIATORE

Curiosità : Raffredda il motore dell auto

pressioni si raffredda fino a -40 °C e fa congelare la condensa sempre presente nell'aria, anche se essiccata, all'interno dell'impianto del motore, bloccandolo

radiatóre s. m. der. di radiare1, sul modello del fr. radiateur. – In fisica, corpo atto a emettere radiazioni (corpuscolari, elettromagnetiche, ecc.), e quindi sorgente di radiazioni. In partic.: 1. R. termico, corpo che emette radiazioni calorifiche; r. luminoso, lo stesso che sorgente luminosa; radiatore radja'tore s. m. der. di radiare¹, sul modello del fr. radiateur. - 1. radiotel. dispositivo atto a emettere onde radio antenna. 2. tecn. apparecchio o dispositivo atto a cedere energia termica allo scopo di riscaldare ambienti calorifero, termosifone. Definizione Treccani

