La definizione e la soluzione di: Pungente come fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACRE

Curiosità : Pungente come fumo

temperatura ambiente è un liquido incolore volatile e infiammabile dall'odore pungente e irritante. Lo IARC classifica la sostanza nel gruppo 1, nel quale vengono ... Significato acre

acre1 (poet. acro) agg. dal lat. acer acris, affine ad acies «punta». – 1. Di sapore agro, piccante; estens., odore a., pungente, penetrante; suono a., stridente; Non rugghiò sì né si mostrò sì acra Tarpea (Dante). 2. Aspro, malevolo: carattere a., poco affabile, non socievole; un’a. critica. ? acre poet. acro agg. dal lat. acer acris. - 1. di sapore non dolce: un vino, una bevanda a. acido, agro, aspro. amabile, dolce. smielato. 2. estens. a. di odore acido, aspro, penetrante, pungente. delicato. b. di suono o sonorità aspro, dissonante, stridente, stridulo. Definizione Treccani

