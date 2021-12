La definizione e la soluzione di: Porto della Costa Rica sul mar delle Antille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIMON

Curiosità : Porto della Costa Rica sul mar delle Antille

e Porto Rico delle Grandi Antille a nord, le Piccole Antille a est. a nord di Hispaniola, da Turks e Caicos e dalle Bahamas); l'intera area del mar Caraibico ... Significato limon

Neologismi (2008) gastrofollia (gastro-follia), s. f. (scherz.) Eccentricità gastronomica; ( Raffaele Lor usso , Repubblica, 23 dicembre 2001, p. 29, Cronaca) • «Un gelato al limòn», cantava qualche anno fa Paolo Conte . Oggi, suonerebbe più facilmente «Un gelato al Definizione Treccani

Altre definizioni con porto; della; costa; rica; delle; antille; Importante porto militare della Spagna; Rinomato vino liquoroso porto ghese; Un porto d accesso al canale di Suez; Il rapporto semantico fra bianco e candido; Il capoluogo della contea Usa di Cimarron; Il cuore... della menzogna; Leggendario re della Frigia che mutava tutto in oro; Importante porto militare della Spagna; La costa nei pressi di Barcellona; Cittadino di un principato sulla costa Azzurra; La costa francese del sud; Un azione di usura costa nte e ripetuta; John Wellborn, architetto america no; Vivono in uno Stato dell Africa orientale; L africa na di Verdi; Un pappagallo sudamerica no dalle penne coloratissime; Quella delle matite non esplode; Le ramificazioni delle vie respiratorie; Un azienda per la cura delle strade; Avanzare all interno delle linee nemiche; Così erano le antille dei Paesi Bassi; L isola delle Grandi antille con San Juan; Nativi delle antille ; Nelle antille , le isole britanniche con Tortola; Cerca nelle Definizioni