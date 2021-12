La definizione e la soluzione di: Si porta... con l insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLIERA

Curiosità : Si porta... con l insalata

dall'url originale il 18 dicembre 2013). ^ Le piante di insalata http://www.dimeoremo.it/piante_insalata.html, su dimeoremo.it. URL consultato il 18 dicembre ... Significato oliera

olièra s. f. der. di olio. – Oggetto costituito da due ampolle, una per l’olio e l’altra per l’aceto, in genere di vetro o di cristallo o anche d’altro materiale (ceramica, porcellana, materia plastica), sorrette o tenute insieme da un supporto, generalm. di metallo o anche d’altro materiale ( CATEGORIA: UTENSILI portampolle p?rtam'pol:e o portaampolle s. m. comp. di portare e ampolla, invar. - sostegno che riunisce le ampolle dell'olio e dell'aceto sulla tavola ampolliera, fam. olio e aceto. ? oliera. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con porta; insalata; Trasporta no immigrati clandestini; Importa nte porto militare della Spagna; Arduo da trasporta re; Si porta ad esempio di lentezza; Funghi in insalata ; Un terreno a insalata ; Un condimento per l insalata ; L insalata di verdura a cubetti con maionese; Cerca nelle Definizioni