La definizione e la soluzione di: Perdonabile pecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NEO

Curiosità : Perdonabile pecca

imperfezioni nelle rifiniture ed anche qualche pecca nell'affidabilità, difetti difficilmente perdonabili ad una Lancia, proverbiale per l'elevata qualità ... Significato neo

nèo- dal gr. ?e?-, forma che assume in composizione l’agg. ?e?? «nuovo, recente». – la fase più recente di un’età (come suddivisione dell’era antropozoica), per es. neo-eneolitico. e. Serve inoltre a formare aggettivi riferiti a denominazioni (per lo più con neo 'n?o s. m. lat. naevus. - 1. piccola tumefazione o macchiolina della pelle di colore scuro, talora anche acromica ? med. nevo. ? voglia. 2. fig. mancanza appena percepibile: è un lavoro con qualche n. difetto, errore, fallo, imperfezione, imprecisione, inesattezza, magagna, Definizione Treccani

