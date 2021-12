La definizione e la soluzione di: Il passo dell autostrada A15. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CISA

Curiosità : Il passo dell autostrada A15

L'autostrada A15 Autocamionale della Cisa è un'autostrada italiana che attraversa la bassa valle del Taro e la Lunigiana, superando l'appennino tosco-emiliano ... Significato cisa

francìgeno agg. dal lat. mediev. Francigena, comp. di che, per la Val d’Aosta, entrava in Val Padana e raggiungeva Pavia , per il valico della Cisa superava gli Appennini e toccava Lucca , per la Val d’Elsa raggiungeva Siena e poi Definizione Treccani

Altre definizioni con passo; dell; autostrada; Spasso so, piacevole; Cammina con passo silenzioso; Il passo vicino a Fornovo; Non un passo di più; Raffredda il motore dell auto; Sono le gobbe dell a Terra; Porto dell a Costa Rica sul mar dell e Antille; Il capoluogo dell a contea Usa di Cimarron; Una tessera per pagare al casello autostrada le; In autostrada , area adibita alla sosta d emergenza; In autostrada sono almeno due per carreggiata; Ci si ferma in autostrada per ristorarsi; Cerca nelle Definizioni