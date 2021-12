La definizione e la soluzione di: Partecipa alla gita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMITIVA

Curiosità : Partecipa alla gita

l'ispezione dei sorveglianti e deve pulire le scale del Collegio. Non partecipa alla gita perché non ha rispettato il patto di fiducia con i sorveglianti - ... Significato comitiva

comitiva s. f. dal lat. mediev. comitiva; cfr. il lat. tardo comitivus «pertinente al : una c. di gitanti, di turisti; viaggiare, fare una gita in c.; unirsi alla comitiva; anche con riferimento a un gruppo di amici che si frequentano assiduamente: è uscito con la comitiva s. f. dal lat. mediev. comitiva, der. del lat. tardo comitivus 'pertinente al conte'. - insieme di persone, unite per lo più per svago e sim.: una c. di gitanti, di turisti; fare una gita in c. banda, brigata, fam. combriccola, compagnia, gruppo. Definizione Treccani

