La definizione e la soluzione di: Pacchi di cinquecento fogli di carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RISME

Curiosità : Pacchi di cinquecento fogli di carta

pubblicitari e la carta da pacchi con un elaborato disegno, oltre a essere il primo cliente dell'Indica dove comprò fra l'altro Drugs and the Mind di Robert De ... Significato risme

ordinazióne s. f. dal lat. ordinatio -onis, col sign. 1 e, nel lat. eccles., col sign. , a un commerciante, o di lavoro a un artigiano: fare, dare, ricevere un’o.; l’o. di cento risme di carta; o. di un soprabito al sarto; si eseguono lavori su o. del cliente. b. Lo ordinazione ordina'tsjone s. f. dal lat. ordinatio -onis 'ordinamento'. - 1. a. comm. l'ordinare una merce a un commerciante o un lavoro a un artigiano: ricevere un'o. di cento risme di carta; si eseguono lavori su o. commessa, commissione, non com. committenza, ordinativo, ordine, richiesta. b. ciò che si ordina in bar, Definizione Treccani

Altre definizioni con pacchi; cinquecento; fogli; carta; Come i lupacchi otti... giallorossi; Ornano i pacchi regalo; Polacchi senza pacchi ; Recapitano i pacchi direttamente a casa; cinquecento due... per Cesare; La Casa della cinquecento ; cinquecento cinquantuno romani; Ispirò un capolavoro del cinquecento letterario; Il fogli etto nei medicinali; Le fogli oline per il mojito; Gli alberi che non perdono le fogli e; Pieni come certi portafogli ; Una divinità carta ginese; Il tamburello di carta pecora con i sonagli; Può esserlo una carta da lettera; Secondo il mito, la fondatrice di carta gine; Cerca nelle Definizioni