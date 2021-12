La definizione e la soluzione di: Un modo di retribuire i lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COTTIMO

Curiosità : Un modo di retribuire i lavoratori

iscritti) Federazione lavoratori dell'agro-industria (FLAI) il sindacato che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell'industria di trasformazione ... Significato cottimo

còttimo s. m. prob. dal lat. quotumus «quale, di qual numero». – 1. Forma , assegnare, assumere un lavoro a c.; fare un c., prendere o dare un lavoro a cottimo. Anche il lavoro retribuito con tale sistema. 2. Antico tributo a carattere di dazio che i cottimo 'k?t:imo s. m. prob. dal lat. quotumus 'quale, di qual numero'. - giur. retribuzione determinata in base alla quantità del lavoro prodotto, anziché alla sua durata, ed il lavoro stesso retribuito con tale sistema: lavorare a c. ? forfait. Definizione Treccani

