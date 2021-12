La definizione e la soluzione di: Un moderno... dirigente d azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANAGER

dirigente fu introdotta con il D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, che creò la nuova carriera dirigenziale, scindendola da quella direttiva, prevista dal D ... Significato manager

manager ‹mä'nigë› s. ingl. der. di (to) . managers ‹mä'nigë?›), usato in ital. al masch. e al femm. (e comunem. pronunciato ‹mànager›). – 1. Dirigente d’azienda, di elevata posizione, che accentra in sé le funzioni dell CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA manager 'mænid??, it. 'manad?er s. ingl. der. di to manage 'amministrare, governare', usato in ital. al masch. e al femm. - 1. prof. responsabile aziendale o di un ente pubblico con funzioni direttive e organizzative business man, dirigente, funzionario. ? gestore. 2. estens., prof. Definizione Treccani

