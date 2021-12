La definizione e la soluzione di: Minimo spazio tra due corpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : INTERSTIZIO

Curiosità : Minimo spazio tra due corpi

In base al primo principio, l'esistenza di uno spazio e di un tempo assoluti in cui si muovono i corpi nell'universo non implica però l'esistenza di uno ... Significato interstizio

interstìzio s. m. dal lat. tardo interstitium, comp. di inter «tra» e tema di stare «stare». – 1. Lo spazio, per lo più minimo, che separa due corpi o due parti di un corpo: l’i. fra granulo e granulo di un terreno sabbioso; l’i. tra mattone e mattone. In biologia: i. fra cellule o fra gruppi di interstizio inter'stitsjo s. m. dal lat. interstitium. - 1. spazio, per lo più minimo, che separa due corpi: l'i. tra mattone e mattone fenditura, fessura, intervallo, tra denti ? anat. diàstema. ? intercapedine, nicchia, vano. ? spazio, vuoto. 2. non com. tempo che intercorre tra due Definizione Treccani

