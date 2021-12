La definizione e la soluzione di: Un metodo di pagamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PRONTA CASSA

Curiosità : Un metodo di pagamento

questi metodi di pagamento sono vietati sono da ricondurre alla tutela di entrambe le parti negozianti; contemporaneamente, si promuove il metodo di pagamento ... Significato pronta cassa

cassa s. f. lat. capsa, voce di etimo incerto (la connessione con capere «prendere» è c. (o, più brevemente, libro cassa, pl. libri cassa), registro su cui si segnano riscossioni c., fam., chiedere soldi; pagamento a pronta c., in contanti, al momento dell’acquisto CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – ANATOMIA – DIRITTO PUBBLICO – TRASPORTI TERRESTRI unghia 'ungja s. f. lat. ungula, dim. di unguis 'unghia'. - 1. a. anat. formazione epidermica cheratinizzata posta sulle estremità delle dita dell'uomo e delle al momento dell'acquisto: comprare qualcosa sull'u. a pronta cassa, a o in pronta valuta, a pronti contanti, cash, in contanti. a rate, dilazionato, rateizzato. b Definizione Treccani

