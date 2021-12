La definizione e la soluzione di: La manifestazione che si è tenuta a Milano dal maggio all ottobre del 2015. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EXPÒ

Curiosità : La manifestazione che si e tenuta a Milano dal maggio all ottobre del 2015

Exposition Rho 2015, Italy) è stata l'esposizione universale svoltasi a Rho dal 1º maggio al 31 ottobre 2015. La tematica selezionata per l'Expo 2015 fu “Nutrire ... Significato expò

expo ‹ekspó› s. f., fr. accorc. di exposition «esposizione». – Mostra, esposizione . Si usa soprattutto come nome proprio, come denominazione cioè di determinate esposizioni organizzate con carattere fieristico: la e. (o la Expo) di Parigi , di Hannover , ecc. expo ek'spo s. f., fr. abbrev. di exposition 'esposizione', in ital. invar. - comm. raccolta di opere d'arte o merci esposte al pubblico, spec. a carattere internazionale esposizione, fiera, mostra, rassegna, salone. ? esibizione. Definizione Treccani

