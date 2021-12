La definizione e la soluzione di: Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TELETHON

Curiosità : Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico

La telecomunicazione (dal greco tèle, lontano, abbreviazione TLC) è l'attività di trasmissione a lunga distanza di segnali, parole e immagini sotto forma ... Significato telethon

telethon ‹tèlithën› s. ingl. comp. di tele- «tele-» e (mara)thon «maratona» (pl. telethons ‹tèlithën?›), usato in ital. al masch. – Programma televisivo di durata eccezionale (in genere un’intera giornata di programmazione consecutiva) realizzato per lo più per raccogliere offerte dai mass media. Finestra di approfondimento Radio esclusi i termini in comune con la televisione - 1. Programmi: giornale radio o GR o radiogiornale; originale radiofonico; passaggio radiofonico; radiocronaca; ; teleprogramma; tele quiz; teleserie; teleromanzo; teletext o videotext; telethon; teletrasmissione, videotrasmissione; televendita; televideo; titoli di coda, di testa Definizione Treccani

