La definizione e la soluzione di: Leggendario re della Frigia che mutava tutto in oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MIDA

mida1 s. f. lat. scient. Midas, dal nome lat. di Mida, l’ultimo re di Frigia dell’epoca pregreca, il quale, secondo una leggenda, aveva la facoltà di mutare in oro tutto ciò che toccava. – Nome, non più in uso, ricco. Finestra di approfondimento Gradi di ricchezza - Numerosi agg. ed espressioni si riferiscono a chi ha molti soldi. R. è l’agg. più com., mentre facoltoso è formale, danaroso è abbastanza raro all’antonomasia, per qualificare persone molto ricche. Si va dai personaggi mitologici Creso, Mida ai moderni ricchi: Onassis nome di un armatore greco molto famoso negli anni Definizione Treccani

