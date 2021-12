La definizione e la soluzione di: Laccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRINGA

Curiosità : Laccio

stretto, non propriamente un laccio emostatico, in prossimità della ferita per controllare il sanguinamento. L'utilizzo di laccio emostatico in ambito chirurgico ... Significato stringa

stringa1 s. f. prob. der. di stringere. – 1. Cordoncino o sottile nastro di cotone, cuoio e sim., per lo più a sezione circolare, usato per allacciare scarpe e scarponi, oppure busti e corsetti ortopedici, spesso munito di puntali per passare più agevolmente attraverso i fori predisposti nell’ ; nel sign. 2, calco dell'ingl. string. - 1. abbigl. cordoncino o sottile nastro usato per allacciare scarpe oppure busti e corsetti laccio, legaccio. 2. a. ling. successione lineare di elementi di un determinato tipo fonemi, morfemi, sintagmi, ecc. sequenza. b. inform. successione Definizione Treccani

Altre definizioni con laccio; In Italia è noto anche come rosolaccio ; Il coltellaccio per farsi strada nella foresta; Un laccio ... informatico!; laccio per catturare la selvaggina o gli uccelli; Cerca nelle Definizioni