La definizione e la soluzione di: Si indossa raramente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TAIT

Curiosità : Si indossa raramente

bene. Indossa sempre una tutina gialla con delle carote. Il suo giocattolo preferito è un coniglietto morbido rosso che emette dei suoni e si chiama ... Significato tait

tàit s. m. – Adattamento grafico ital. della voce ingl. tight (v.). ? Dim., raro, taittino. Definizione Treccani

Altre definizioni con indossa; raramente; Gli umilissimi abiti indossa ti dai frati; La indossa Venere in un libro di von Sacher-Masoch; Si indossa no ai piedi in casa oppure in spiaggia; Spesso lo indossa no gli studenti delle elementari; Neppure raramente | Venerdì 26 novembre 2021; Lo è raramente chi ha molto da fare; raramente lo sono due fratelli; raramente è liscio come l’olio; Cerca nelle Definizioni