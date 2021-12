La definizione e la soluzione di: Importante porto militare della Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARTAGENA

Curiosità : Importante porto militare della Spagna

significati, vedi Spagna (disambigua). Disambiguazione – "Regno di Spagna" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Regno di Spagna (disambigua) ... Significato cartagena

Definizione Treccani

Altre definizioni con importante; porto; militare; della; spagna; — Arbor, importante centro del Michigan; importante città portuale libica; Lo è un monte... molto importante ; Ha la parte più importante ; porto della Costa Rica sul mar delle Antille; Rinomato vino liquoroso porto ghese; Un porto d accesso al canale di Suez; Il rapporto semantico fra bianco e candido; Segue Avanti in un comando militare ; Vi si trova il Sacrario militare di Oslavia; Cimitero militare come quello di Redipuglia; Il primo grado militare sopra il soldato semplice; Porto della Costa Rica sul mar delle Antille; Il capoluogo della contea Usa di Cimarron; Il cuore... della menzogna; Leggendario re della Frigia che mutava tutto in oro; La Morena e la Nevada sono in spagna ; Catena montuosa tra Francia e spagna ; Il Juan che regnava in spagna ; Il Giambattista che dipinse “Gloria di spagna ”; Cerca nelle Definizioni