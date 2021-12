La definizione e la soluzione di: Le hanno il bassotto e l alano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AO

Curiosità : Le hanno il bassotto e l alano

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Alano (disambigua). L'alano tedesco (Deutsche Dogge in lingua tedesca), talora in modo non ... Significato ao

alfa1 s. f. o m. dal gr. ???a (lat. alpha), di origine semitica: v. spec. nelle iscrizioni sepolcrali (dov’è raffigurata con i segni AO, anche nella forma latina AO), l’espressione è simbolo, oltre che genericamente di principio e fine, dell’eterna nettaorecchi net:ao'rek:i s. m. comp. di nettare e orecchio, non com. - bastoncino con estremità rivestite di ovatta per l'igiene delle orecchie cotton fioc. Definizione Treccani

