Soluzione 3 lettere : EHI

Curiosità : Si grida per avvertire

così terribile che anche gli animali del bosco lo evitano e a volte grida per avvertire gli umani del suo approssimarsi, così da non fare paura. Anche se ... Significato ehi

ehi <éi> interiez. – Serve a chiamare persona con la quale si è in gran confidenza ( (e in questi casi mantiene sempre un valore più o meno avvertito di richiamo): ehi! che sventola!; ehi! che maniere sono queste Talvolta rafforzato dall’avv. là, anche in grafia ehi 'ei interiez. - 1. esclam. di disappunto, fastidio e sim., anche raddoppiata: ehi, che fai ? EH 1. 2. esclam. di gioia, piacere e sim.: ehi, che sorpresa! ? EH 2. 3. segnale di richiamo o di saluto: ehi, sono qua! roman. ahò, ehilà, ohè, ohilà, region. ué. pss. Definizione Treccani

