Soluzione 4 lettere : DADO

Curiosità : Si getta per gioco

un gioco d'azzardo in uso nel Medioevo. Si gioca con tre dadi: a turno ogni giocatore chiama un numero da 3 a 18, quindi getta i dadi. Vince chi per primo ... Significato dado

dado s. m. lat. datum «dato», con cui si indicò prima il getto del dado e il complesso dei punti fatti, poi il dado stesso. , serve a collegare fra loro varî elementi di una struttura: vite a dado; stringere, avvitare il dado. d. ant. Proiettile di piombo a sezione quadrata usato per caricare tromboni CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE . m. lat. datum 'dato', con cui si indicò prima il getto del dado e il complesso dei punti fatti, poi il dado stesso. - 1. a. gio. piccolo cubo che sulle sei facce reca i punti da uno a sei. b. estens. qualsiasi oggetto a forma cubica cubetto, cubo. 2. archit. elemento su cui poggiano Definizione Treccani

