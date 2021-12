La definizione e la soluzione di: Fronteggiarono i Romani nelle guerre puniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CARTAGINESI

Curiosità : Fronteggiarono i Romani nelle guerre puniche

senza volerlo, i Romani si ritrovarono ad essere il principale obiettivo di questo popolo calato dal Nord. I Romani li fronteggiarono in una battaglia ... Significato cartaginesi

pùnico agg. e s. m. dal lat. Punicus, agg. di Poeni «Cartaginesi»; cfr. gr. F?????e? in alcune locuz. e sign. particolari: guerre p., le tre guerre combattute dai Romani contro i Cartaginesi tra il 264 e il 146 a. C.; perfidia p. o, per antifrasi, fede p. (lat punico 'puniko dal lat. Punicus, agg. di Poeni 'Cartaginesi'; cfr. gr. Phóinikes 'Fenici' pl. m. -ci. - ¦ agg. di Cartagine cartaginese. ? Espressioni: fig., lett., pomo punico ? ?. ¦ s. m. f. -a abitante di Cartagine cartaginese. ? pomo punico granata, melagrana, melagranata. Definizione Treccani

Altre definizioni con fronteggiarono; romani; nelle; guerre; puniche; Vi si scontrarono romani e Insubri nel 222 a.C; La pietra che scandiva le distanze per i romani ; I romani lo scrivevano XXVIII; 504 romani ; Si legge... nelle rughe; nelle idee dell utopista non ce posto per essa; Si...ripetono nelle schede; nelle sedie e nella tenda; Il Wan Kenobi di guerre stellari; Carrie __, che interpretò Leila in guerre Stellari; __Wars: guerre Stellari; Lega avversa a quella achea nelle guerre sociali; Cerca nelle Definizioni