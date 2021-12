La definizione e la soluzione di: In fondo al burrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NE

Curiosità : In fondo al burrone

cadavere di Lazzaro viene trovato in fondo al burrone da un lupo, che comincia ad annusarlo e che in qualche modo lo riporta in vita. Ripresosi dall'incidente ... Significato ne

-ne. – Sillaba paragogica, o epitetica, che, nella lingua ant. e ancor oggi nell’uso pop. di alcune regioni centr. e merid. (Toscana, Umbria , Lazio, Marche, Abruzzo , e, nella forma -ni, in Calabria e Sicilia ), viene aggiunta in fine a parole terminanti con vocale accentata così da renderle né cong. dal lat. nec. - 1. usata per la coordinazione di due o più prop. negative: non me l'ha mai detto né scritto fam. e manco, e neanche, e nemmeno, o in quel modo esattamente, precisamente, proprio. più o meno. né punto né poco; né punto né poco o né poco né molto assolutamente non in quella quantità o in quel modo Definizione Treccani

Altre definizioni con fondo; burrone; Sono uguali in fondo ; È soddisfatto quando è a fondo !; In fondo agli Zulu; In fondo a Kiev; Strapiombo, burrone ; Nel burrone e nell abisso; Nel burrone e nell abisso; Sponda di burrone ; Cerca nelle Definizioni