La definizione e la soluzione di: Fondarono un impero in Sudamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INCAS

Curiosità : Fondarono un impero in Sudamerica

l'elezione imperiale del Sacro Romano Impero. In base a una moderna stima, la somma dovuta da Carlo V ai Welser ammontò a un quantitativo compreso tra 143.000 ... Significato incas

Neologismi (2008) imbalsamatorio agg. Relativo all’imbalsamazione; che tende a imbalsamare, a conservare , 17 novembre 2004, p. 44, Cultura) • Solo il soprannome che gli diedero gli Incas, quando li conquistarono, ha attraversato i secoli: i Chachapoyas erano «gente delle nuvole», per cultura s. f. dal lat. cultura, der. di colere 'coltivare'; nel sign. 2, per influenza del ted. Kultur. - 1. insieme delle acquisizioni intellettuali di una persona il modo di vivere di un gruppo sociale, anche scomparso: la c. degli Incas abitudini, civiltà, costumi, folclore, tradizioni, usi e costumi. ? mentalità. 3. giorn. concezione Definizione Treccani

Altre definizioni con fondarono; impero; sudamerica; fondarono Velletri; Gli indoeuropei che fondarono Roma; Affondarono la Wien; fondarono le città di Tarquinia e Volterra; L impero del Sol Levante; Il titolo del sovrano dell impero bizantino; Antica satrapia dell impero persiano; L impero romano d oriente dal IV secolo; Un pappagallo sudamerica no dalle penne coloratissime; Uno stato del sudamerica ; La scimmia urlatrice del sudamerica ; Pianura sudamerica na; Cerca nelle Definizioni