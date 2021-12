La definizione e la soluzione di: Le estreme in ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OE

Curiosità : Le estreme in ordine

(sinistra radicale) per indicare le organizzazioni e i movimenti di estrema sinistra impegnati anche in azioni terroristiche, come le italiane Brigate Rosse e ... Significato oe

oè (o uè). – Voce imitativa del pianto dei neonati; per lo più ripetuta: oè oè. sottoesporre sot:oe'spor:e v. tr. comp. di sotto- e esporre coniug. come esporre. - fot. esporre alla luce un'emulsione sensibile per un tempo inferiore a quello di corretta esposizione sovraesporre. CATEGORIA: FOTOGRAFIA Definizione Treccani

