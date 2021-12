La definizione e la soluzione di: In esso affluisce l Isarco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADIGE

Curiosità : In esso affluisce l Isarco

Significato adige

ate?ino agg. e s. m. (f. -a) der. di. Athesis, nome lat. dell’ Adige . – Del fiume Adige, e del suo corso medio, la Val d’Adige: valli a.; Tratto A., nome della Val d’Adige da Bolzano a Salorno ; popolazioni a. e, come sost., gli A altoatesino altoate'zino comp. di alto e atesino. - ¦ agg. dell'Alto Adige sudtirolese. ¦ s. m. f. -a abitante o nativo dell'Alto Adige sudtirolese. Definizione Treccani

