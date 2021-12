La definizione e la soluzione di: Si esprime in modo enfatico e declamatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RETORE

Curiosità : Si esprime in modo enfatico e declamatorio

quindi un canto in modo ipodorico comincia e finisce lo stesso con il re, anche se l'ambito melodico si è spostato dal re al re (= modo dorico) o dal la ... Significato retore

rètore s. m. dal lat. rhetor -oris, gr. ?? in maniera artificiosa e sonante, senza un serio impegno intellettuale, civile e morale: quell’oratore o quell’avvocato è un r.; il suo ultimo libro è il vaniloquio di un retore. CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI retore 'r?tore s. m. dal lat. rhetor -oris, gr. rh?tor -oros. - 1. nell'antichità classica, chi teneva orazioni e insegnava l'eloquenza oratore, non com. retorico. 2. estens., spreg. persona che parla molto e rotondamente chiacchierone, iron. fine dicitore. Definizione Treccani

Altre definizioni con esprime; modo; enfatico; declamatorio; esprime rsi a parole; esprime la potenza di una fornitura elettrica; In chiesa, ma non solo, esprime gioia; Quella di Hubble esprime l espansione cosmica; Cammina in modo goffo; Un modo di cucinare il pollo; In modo lodevole; modo tradizionale di riferirsi alle donne; enfatico “va bene”; Ampolloso ed enfatico ; enfatico va bene; Poco... enfatico ; Cerca nelle Definizioni