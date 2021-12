La definizione e la soluzione di: Disseccato per la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDO

Curiosità : Disseccato per la siccita

dovevano probabilmente essere un tempo mesi estivi, caratterizzati da grande siccità. Il 15 jumada al-ula 38 dell'Egira /658) nacque il quarto imam sciita, ... Significato arido

àrido agg. dal lat. aridus, der. di arere «esser secco». – 1. e il moggio sono due antiche misure di capacità per aridi. ? Avv. aridaménte, quasi esclusivam. in senso fig., con aridità, senza partecipazione e senza calore di sentimento e di arido 'arido agg. dal lat. aridus, der. di arere 'esser secco'. - 1. a. privo di umidità: un'estate a. asciutto, secco, di suolo riarso. bagnato, umido. di clima piovoso. b. che non dà frutti: un terreno a. improduttivo, infecondo, infruttifero, sterile. fecondo, lett. ferace Definizione Treccani

