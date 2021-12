La definizione e la soluzione di: Difficoltoso adattamento visivo alla luce fioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 10 lettere : EMERALOPIA

Curiosità : Difficoltoso adattamento visivo alla luce fioca

commedia era usanza definire un genere letterario che, da un inizio difficoltoso per il protagonista, si conclude con un lieto fine, e uno stilistico ... Significato emeralopia

emeralopìa s. f. der. del gr. ?µe?????, modellato su ???t???? «nittalopo», con sostituzione del primo elemento ?µ??a «giorno» a ??? ???t??» notte». – In oculistica, deficitaria facoltà di adattamento visivo alla luce scarsa o crepuscolare in soggetti con visione diurna normale (detta anche cecità emeralopia emeralo'pia s. f. der. del gr. hemerálops, modellato su nyktálops 'nittalopo', con sostituzione del primo elemento heméra 'giorno' a nýks nyktós 'notte'. - med. deficitaria facoltà di adattamento visivo alla luce scarsa o crepuscolare cecità diurna, esperanopia. nittalopia. Definizione Treccani

