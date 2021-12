La definizione e la soluzione di: Colazione all aperto in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PICNIC

Curiosità : Colazione all aperto in campagna

Una gita in campagna (Partie de campagne) è un film del 1936 diretto da Jean Renoir. La comitiva fa sosta in un'osteria sul fiume, il Restaurant Poulain ... Significato picnic

picnìc s. m. dall’ingl. picnic ‹pìknik›, che a sua volta è dal fr. pique-nique, «piccola cosa di scarso valore». – Colazione, merenda fatta all’aperto, durante una gita: un p. sull’erba. Per estens., la gita stessa: andare a fare un picnic con gli amici. pik'nik s. m. dall'ingl. picnic, fr. pique-nique, comp. di piquer nel senso di 'spilluzzicare' e prob. di un ant. nique 'piccola cosa di scarso valore'. - 1. pasto consumato all'aperto, per lo più seduti su un prato, durante una scampagnata: un p. sull'erba colazione, merenda. ? pranzo Definizione Treccani

