La città dell Atalanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

Curiosità : La citta dell Atalanta

L'Atalanta Bergamasca Calcio, meglio nota come Atalanta, è una società calcistica italiana con sede nella città di Bergamo. Fondata il 17 ottobre 1907 ... Significato bergamo

oròbico agg. (pl. m. -ci). – Degli Orobî . riferimento, nel linguaggio delle cronache sportive, ai giocatori della squadra di calcio di Bergamo, l’Atalanta (e, in questo caso anche al femm., ai tifosi e alle giocatrici bergamasco dal nome della città di Bergamo pl. m. -chi. - ¦ agg. di Bergamo lett. orobico. ¦ s. m. f. -a abitante o nativo di Bergamo lett. orobico. Definizione Treccani

