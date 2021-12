La definizione e la soluzione di: Che non presenta difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGEVOLE

Curiosità : Che non presenta difficolta

grado di difficoltà si intende la valutazione della difficoltà nei vari tipi di arrampicata e nell'alpinismo. La classificazione delle difficoltà che si incontrano ... Significato agevole

agévole agg. prob. der. di agio. – Facile, comodo, che non presenta difficoltà: ciò che prima facile e pronto, e insieme lieve, sereno, tranquillo: Tu dormi, che t’accolse agevol sonno Nelle tue chete stanze (Leopardi); poet., favorevole, propizio: Febo Al vostro corso agevole a'd?evole agg. prob. der. di agio. - che non presenta difficoltà comodo, facile, leggero, lieve, piano, semplice. arduo, complicato, difficile, disagevole, malagevole, scomodo. Definizione Treccani

