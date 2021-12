La definizione e la soluzione di: Centro industriale francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SENS

Curiosità : Centro industriale francese

nell'industria come alla terza rivoluzione industriale, che viene fatta partire dal 1970. La rivoluzione industriale comportò una profonda e irreversibile ... Significato sens

senoniano agg. e s. m. dal fr. sénonien, der. del nome dell’antica popolazione celtica dei del periodo cretaceo, il cui strato tipico è stato istituito sulla craie bianca di Sens (cittadina della Francia centrale), e che in Italia è rappresentato nelle Alpi occidentali e nonsenso 'nons?nso anche non senso s. m. dal fr. non-sens, e ingl. nonsense. - cosa insensata e sim. ? NONSENSE s. m.. Definizione Treccani

