La definizione e la soluzione di: Il cantautore de "L ottava meraviglia". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RON

Curiosità : Il cantautore de L ottava meraviglia

infelice, il cantautore scrive: «Era un martedì quando staccai il primo passo dentro al Folkstudio di via Garibaldi e trovai un tale Francesco De Gregori ... Significato ron

ron ron ‹ròn ròn› interiez. e s. m. (o ronron) voce onomatopeica. – Rumore che riproduce il tipico ronfare del sonno o le fusa del gatto. Come s. m., solo al sing., il ronfo di persona che dorme o, anche, del gatto che fa le fusa. abbronzare ab:ron'dzare der. di bronzo, col pref. a-¹ io abbrónzo, ecc.. - ¦ v. tr. dare un colore bruno simile a quello del bronzo: il sole abbronza la pelle non com. abbrunare, abbrunire, poet. imbrunare, imbrunire. ? scurire. imbiancare, rischiarare, lett., non com. schiarare, Definizione Treccani

Altre definizioni con cantautore; ottava; meraviglia; Il noto cantautore Cattaneo; Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola; Un brano del cantautore Samuele Bersani del 2003; Nome d arte del cantautore Marco Castoldi; Sesta, settima e ottava proposizione semplice; La nona e l'ottava lettera; L'ottava preposizione; L’ottava lettera; meraviglia to, basito; meraviglia ... lucente; Che fanno meraviglia re; Che suscitano meraviglia ; Cerca nelle Definizioni