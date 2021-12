La definizione e la soluzione di: A bordo c è quella di salvataggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LANCIA

Curiosità : A bordo c e quella di salvataggio

Titanic. L'ultima a raggiungere la nave di soccorso fu la lancia numero 12, alle 8:15 circa. Il Titanic aveva a bordo 20 lance di salvataggio di tre diverse ... Significato lancia

lància1 s. f. lat. lancea (pl. -ce). – 1. resta, correre con la l. in resta (v. resta3); fig.: Sanz’arme n’esce e solo con la lancia Con la qual giostrò Giuda, e quella ponta Sì, ch’a Fiorenza fa scoppiar la pancia (Dante lancia¹ 'lant?a s. f. lat. lancea pl. -ce. - 1. a. arm. arma da urto o da getto, formata da un'asta con all'estremità un ferro acuto o altro . ? alabarda, picca. b. estens., milit. cavaliere o guerriero armato di lancia: essere una buona l. lanciere. 2. estens. a. arnese di ferro, di forma simile all'arma Definizione Treccani

