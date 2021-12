La definizione e la soluzione di: Si attua non rispondendo... ai cronisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SILENZIO STAMPA

Curiosità : Si attua non rispondendo... ai cronisti

accettò la proposta di comandare l'esercito pontificio, rispondendo che «un figlio non può non rispondere alla chiamata di un padre».[senza fonte] Per ... Significato silenzio stampa

SILENZIO 1. Il SILENZIO è l’assenza di rumori, di suoni, voci (il s. della notte; nella casa e modi di dire in silenzio ridurre al silenzio silenzio assenso silenzio di tomba silenzio stampa sotto silenzio zona del silenzio Citazione L’intero paesaggio era immerso oscuramento oskura'mento s. m. der. di oscurare. - 1. l'oscurare o l'oscurarsi: l'o. di una stanza, di una via abbuiamento, offuscamento. illuminazione, rischiaramento, black-out, coprifuoco. 4. fig., giorn. provvedimento che impone a una o più emittenti televisive il silenzio su particolari avvenimenti black-out, silenzio-stampa. Definizione Treccani

