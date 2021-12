La definizione e la soluzione di: Aree geografiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZONE

Curiosità : Aree geografiche

Tipologie di aree geografiche sono le seguenti: area naturale; area urbana; area metropolitana; regione geografica. L'area naturale è un'area geografica all'interno ... Significato zone

Neologismi (2008) green zone loc. s.le f. inv. In un’area interessata da un conflitto una squadra speciale acquartierata nella «green zone», dove nel centro della capitale si preso di mira con i mortai la Green Zone: alla riunione parlamentare per discutere la crisi zonazione dzona'tsjone s. f. der. di zonare. - 1. partizione in zone ? ZONATURA 1. 2. amministr. tecnica di pianificazione urbanistica destinazioni ? ZONIZZAZIONE 2. 3. geol. a. il succedersi verticale e orizzontale di zone diverse in rocce, minerali e sim. ? ZONATURA 2. b. suddivisione di una Definizione Treccani

