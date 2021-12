La definizione e la soluzione di: Antonio che fu un asso del ciclismo su pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MASPES

Curiosità : Antonio che fu un asso del ciclismo su pista

sul circuito del Tigullio, fu protagonista di una vittoria rocambolesca: condusse una gara estremamente tirata, uscendo spesso di pista e fermandosi, ... Significato maspes

Altre definizioni con antonio; asso; ciclismo; pista; Un concittadino di antonio Cassano; La serie tv con il professore antonio Cicerino; Com era detto l umanista antonio Beccadelli; Fu ucciso dai sicari di Marco antonio presso Formia; Famoso dramma pastorale di Torquato Tasso ; Un rumore che asso rda; Spasso so, piacevole; asso rtimento di vivande stuzzicanti; _ Capirossi, l asso del motociclismo ; Nel ciclismo , arrivo destinato ai velocisti; Il più famoso Gino del ciclismo ; Lo sono le maglie dei campioni del mondo di ciclismo ; Nelle idee dell utopista non ce posto per essa; Ostacolo per rallentare le auto in pista ; Un centrocampista come Gabriele Oriali; Il Cambiasso ex centrocampista dell Inter;