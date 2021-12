La definizione e la soluzione di: S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Curiosità : S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi

Significato sci

sci (ant. ski e schi) di un motoscafo. 2. Sport praticato con gli sci: gara di sci; un campione di sci; fare dello sci. In partic.: sci alpino, comprendente prove di discesa (libera), slalom (speciale sci ant. ski s. m. dal norv. ski. - sport. ciascuno dei due attrezzi usati per scivolare sulla neve ? Espressioni: sci d'acqua o acquatico o nautico ognuno dei due attrezzi, di forma analoga a quella degli sci da neve, su cui si fissano i piedi per scivolare sull'acqua a traino di un motoscafo e, anche, Definizione Treccani

