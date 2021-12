La definizione e la soluzione di: 59, Un legno nero e molto pregiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EBANO

Curiosità : 59, Un legno nero e molto pregiato

berlina 4 porte o coupé due porte e si distingueva per tetto nero in vinile e interni impreziositi da finiture in legno e abbondanti cromature. La P7 uscì ... Significato ebano

èbano (letter. ant. èbeno) s. m. dal lat. ebenus, femm., gr. ?ße???, nero intenso: nero come l’e., capelli d’e. (e con funzione appositiva: capelli di un nero ebano). Con uso fig., legno d’e. fu nome convenzionale dei neri d’Africa nel tempo in cui capotasto s. m. comp. di capo- e tasto pl. capotasti, meno com. capitasti. - mus. segmento di ebano o materiale plastico posto al principio della tastiera degli strumenti a corda, con tacche entro cui passano le corde ciglietto. ? ponticello. Definizione Treccani

